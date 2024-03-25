Барнаул, 25 марта, 2024, 17:18 — ИА Регнум. По факту гибели двоих детей (четырёх и шести лет) в Алтайском крае возбуждено уголовное дело, причиной смерти несовершеннолетних, по предварительным данным, стало отравление угарным газом, сообщило 25 марта следственное управление Следственного комитета по региону.

Alexey Belkin/Global Look Press

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), сказано в сообщении.

«В селе Гилево Локтевского района обнаружены тела 4-летнего и 6-летнего мальчиков. По данным следствия, мальчики находились дома с матерью и её сожителем. Предварительной причиной смерти несовершеннолетних могло стать отравление угарным газом», — сообщила пресс-служба управления.

Прокуратура региона проводит проверку. Мать погибших детей выжила, ей была оказана медицинская помощь.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в январе 2024 года один взрослый и четверо детей были госпитализированы в результате отравления угарным газом в жилом доме в городе Малгобеке в Ингушетии. Был установлен факт неисправности вытяжной системы газовой водонагревательной колонки, которая и могла стать причиной отравления.

Также в январе 2024 года в жилом доме в Киржаче Владимирской области были обнаружены тела четырёх человек, погибших в результате отравления неизвестным веществом. Два человека скончались на месте, двоих успели госпитализировать, но спасти их не удалось.