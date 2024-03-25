Двое детей погибли от отравления угарным газом в Алтайском крае
Барнаул, 25 марта, 2024, 17:18 — ИА Регнум. По факту гибели двоих детей (четырёх и шести лет) в Алтайском крае возбуждено уголовное дело, причиной смерти несовершеннолетних, по предварительным данным, стало отравление угарным газом, сообщило 25 марта следственное управление Следственного комитета по региону.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), сказано в сообщении.
«В селе Гилево Локтевского района обнаружены тела 4-летнего и 6-летнего мальчиков. По данным следствия, мальчики находились дома с матерью и её сожителем. Предварительной причиной смерти несовершеннолетних могло стать отравление угарным газом», — сообщила пресс-служба управления.
Прокуратура региона проводит проверку. Мать погибших детей выжила, ей была оказана медицинская помощь.
Как сообщало ИА Регнум ранее, в январе 2024 года один взрослый и четверо детей были госпитализированы в результате отравления угарным газом в жилом доме в городе Малгобеке в Ингушетии. Был установлен факт неисправности вытяжной системы газовой водонагревательной колонки, которая и могла стать причиной отравления.
Также в январе 2024 года в жилом доме в Киржаче Владимирской области были обнаружены тела четырёх человек, погибших в результате отравления неизвестным веществом. Два человека скончались на месте, двоих успели госпитализировать, но спасти их не удалось.