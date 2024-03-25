Москва, 25 марта, 2024, 14:57 — ИА Регнум. Актёра Дмитрия Назарова следует лишить почётного звания «Народный артист России» после его поста в социальных сетях на фоне теракта в «Крокус Сити Холле», заявил доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв 25 марта RT.

Кадр из видео

Назаров не стал выражать соболезнования пострадавшим от атаки террористов на ТРЦ, а опубликовал издевательское стихотворение на тему обсуждения смертной казни. По мнению Соловьёва, все те, кто покинул Россию, но продолжает активно участвовать в её социальной и политической повестке, обязаны осудить бесчеловечный теракт в «Крокусе».

«Без аллегорий, иносказаний, намёков и больных стихотворных фантазий. Если этого не произошло или человек промолчал, то он априори безразличен или поддерживает террористов», — пояснил юрист.

Он подчеркнул, что в отношении тех, кто публично оправдывает терроризм, должны быть возбуждены уголовные дела. Далее должны последовать заочные приговоры и объявления в международный розыск.

Если составов преступлений в словах таких людей нет, их нужно внести в отдельный список и на государственном уровне дать их высказываниям публичную моральную оценку. После этого необходимо ввести запрет на творческое, информационное и иное взаимодействие с фигурантами списка.

Что касается Назарова, то его для начала нужно лишить звания народного артиста, заключил Соловьёв.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Дмитрий Назаров и его жена Ольга Васильева, уехавшие из России во Францию после начала СВО, назвали фейком «Аллею Ангелов» в Донецке и сгоревший Дом Профсоюзов в Одессе.

Весной 2023 года Тверской суд Москвы признал Назарова виновным в дискредитации ВС РФ и назначил ему штраф в размере 50 тыс. рублей. Артист не раз отрицательно высказывался о СВО, России и соотечественниках, называл россиян «изгоями мироздания».