Баку, 25 марта, 2024, 10:37 — ИА Регнум. Гражданина Азербайджана Бахруза Аскерова арестовали за подготовку к совершению терактов на территории страны. Об этом сообщает 25 марта пресс-центр службы госбезопасности Азербайджана.

Кадр из видео Бахруз Аскеров

По данным ведомства, мужчина 1988 года рождения, проживавший в российском Мурманске, намеревался совершить теракт, который повлёк бы гибель людей, и контактировал для этого с другими лицами.

Теракт готовился «в целях нарушения общественной безопасности в стране, создания паники среди населения, влияния на принятие решений органами государственной власти и международными организациями».

Отмечено, что Аскеров вовлекал в свой замысел людей из разных регионов Азербайджана и собирался с их помощью совершить покушение на главу Ленкоранской городской исполнительной власти. Кроме того, мужчина готовил заговор против иностранца, работающего учителем английского языка.

На территории другой страны Аскеров планировал организовать военную подготовку для лиц, с которыми контактировал. Эти действия были пресечены службой госбезопасности.

Аскерова арестовали и привлекли к уголовной ответственности в Азербайджане по статьям о приготовлении к терроризму. Суд поместил его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Киргизии задержали пятерых граждан Азербайджана по подозрению в подготовке покушения на представителей руководства страны. По данным силовиков, задержанные входили в транснациональную преступную группировку. Организатор покушения на руководство республики прибыл в Киргизию по поддельным документам «для укрепления криминальной среды и распространения воровской идеологии». Ещё одной целью организатора было повышение его статуса в криминальной среде.