Бишкек, 23 марта, 2024, 13:53 — ИА Регнум. В Киргизии задержали пятерых граждан Азербайджана по подозрению в подготовке покушения на представителей руководства страны. Об этом 23 марта сообщил Государственный комитет национальной безопасности Киргизии.

Иван Шилов ИА Регнум

По версии силовиков, задержанные — члены транснациональной организованной преступной группировки, отмечает ГКНБ.

Один из них — организатор покушения на руководство республики. Он прибыл в Киргизию по поддельным документам, как отмечают в комитете, «для укрепления криминальной среды и распространения воровской идеологии». Ещё одной целью организатора было повышение его статуса в криминальной среде.

«22 марта вышеуказанные лица были задержаны. Проводятся следственные мероприятия для привлечения их к ответственности», — сообщили в ГКНБ.

В комитете добавили, что власти Киргизии активно борются с оргпреступностью. Эти действия руководства вызвали у зарубежных криминальных лидеров недовольство, возник план покушения.

Как сообщало ИА Регнум, 23 ноября прошлого года на заседании ОДКБ президент России Владимир Путин заявил, что организация проводит операцию «Наёмник» по пресечению вербовки в международные террористические группировки. Также операция нацелена на перекрытие каналов выезда граждан стран ОДКБ для участия в деятельности этих группировок. Киргизия — член ОДКБ.

ГКНБ 11 января сообщил о задержании главных фигурантов попытки госпереворота в Киргизии. В июне прошлого года спецслужбы Киргизии задержали по делу о госперевороте свыше 30 человек.