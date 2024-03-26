Сальдо: ВСУ перешли к тактике террора под Херсоном — 761-й день СВО
Губернатор Сальдо: ВСУ перешли к тактике террора под Херсоном — 761-й день СВО
Наступивший, 761-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован заявлением губернатора Херсонской области Владимира Сальдо о переходе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на тактику террора. Особенно киевские боевики терроризируют население дронами, пояснил глава региона 25 марта в разговоре с «РИА Новости». По его словам, враг направляет беспилотники на больницы, другие общественные здания, остановки транспорта, дома.
Сальдо сообщил также, что вражеские беспилотники кружат над дорогами на Алёшки и Каховку, атакуя мирные автомобили.
«Это намеренная попытка террора и запугивания населения», — подчеркнул глава Херсонской области. По его словам, обстрел гражданской инфраструктуры ВСУ ведут и с применением артиллерии.
Тем временем на артёмовском направлении снайперские пары костромских десантников точными выстрелами срывают ротации противника. А боевые расчеты гаубиц «Мста-Б» группировки войск «Запад» продолжают наносить огневое поражение позициям украинских террористических формирований в приграничном с Курской областью районе на территории Украины.
«Будем стоять до конца и выполнять боевые задачи, данные нам в любой момент, в любое время», — сказал военнослужащий с позывным Питер.
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