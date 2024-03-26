Наступивший, 761-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован заявлением губернатора Херсонской области Владимира Сальдо о переходе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на тактику террора. Особенно киевские боевики терроризируют население дронами, пояснил глава региона 25 марта в разговоре с «РИА Новости». По его словам, враг направляет беспилотники на больницы, другие общественные здания, остановки транспорта, дома.

Иван Шилов ИА Регнум

Сальдо сообщил также, что вражеские беспилотники кружат над дорогами на Алёшки и Каховку, атакуя мирные автомобили.

«Это намеренная попытка террора и запугивания населения», — подчеркнул глава Херсонской области. По его словам, обстрел гражданской инфраструктуры ВСУ ведут и с применением артиллерии.

Тем временем на артёмовском направлении снайперские пары костромских десантников точными выстрелами срывают ротации противника. А боевые расчеты гаубиц «Мста-Б» группировки войск «Запад» продолжают наносить огневое поражение позициям украинских террористических формирований в приграничном с Курской областью районе на территории Украины.

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«Будем стоять до конца и выполнять боевые задачи, данные нам в любой момент, в любое время», — сказал военнослужащий с позывным Питер.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.