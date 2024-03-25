Газа, Палестина, 25 марта, 2024, 05:31 — ИА Регнум. Как минимум 18 палестинцев погибли в результате авиаударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по городу Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа. Об этом в ночь на 25 марта сообщил телеканал Al Jazeera.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

По информации источника, многие мирные жители получили ранения, их доставили в ближайшую больницу.

Кроме того, израильские вооружённые силы обстреляли объекты в районах медицинского центра «Насер» в Хан-Юнисе на юге сектора Газа и госпиталя «Аш-Шифа» на севере палестинского анклава.

Отмечается, что по состоянию на 24 марта с начала эскалации палестино-израильского конфликта в результате действий ЦАХАЛ в секторе Газа погибли 32 226 человек, в том числе более 13 тысяч детей и 8,4 тысячи женщин. Более 74,5 тысячи человек получили ранения.

Как передавало ИА Регнум, 10 марта сообщалось, что Армия обороны Израиля нанесла авиаудар по лагерю беженцев Нусейрат. По данным телеканала Al Jazeera, в результате инцидента погибли по меньшей мере 13 человек.