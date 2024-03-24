Мельбурн, Австралия, 24 марта, 2024, 14:22 — ИА Регнум. Испанского гонщика команды «Астон Мартин» Фернандо Алонсо вызвали к стюардам из-за аварии британского пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла на этапе гонок «Формулы-1» Гран-при Австралии. Об этом сообщил телеканал Sky Sports.

Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Во время гонки, которая прошла в воскресенье, пилот «Мерседеса» потерял управление на последнем круге и врезался в отбойник. Стюарды заподозрили, что причиной аварии могло стать раннее торможение гонщика команды «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, рассказали журналисты.

Сам испанский пилот отметил, что в ходе гонки сосредоточился на том, что происходит впереди, а не сзади. Гонщик добавил, что последние 15 кругов испытывал проблемы с батареей.

«Безусловно, в конце гонки я испытывал небольшие трудности, но я не мог сосредоточиться на машине позади. Судя по всему, с ним всё в порядке. Я видел машину и очень волновался», — резюмировал Алонсо.

Он завершил гонку в Мельбурне на шестой позиции.

Как передавало ИА Регнум, 23 марта пилот команды «Ред Булл» из Нидерландов Макс Ферстаппен сошёл с дистанции на первых кругах. Гран-при Австралии третьего этапа автогонок в классе машин «Формула-1». Соревнование проходило на трассе «Альберт-Парк» в Мельбурне.

На четвёртом круге у него загорелся тормозной диск и его болид задымился. Пилот «Ред Булл» медленно доехал до боксов и сошёл с дистанции.