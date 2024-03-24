Канберра, 24 марта, 2024, 09:15 — ИА Регнум. Пилот команды «Ред Булл» из Нидерландов Макс Ферстаппен сошёл с дистанции на первых кругах Гран-при Австралии — третьего этапа чемпионата мира автогонок в классе машин «Формула-1», проходящего на трассе «Альберт-Парк» в Мельбурне.

Global Look Press/ Christopher Khoury/Keystone Press Agency Макс Ферстаппен

На четвёртом кругу у начавшего гонку с первой позиции Ферстаппена загорелся тормозной диск и его болид задымился. Пилот «Ред Булл» медленно доехал до боксов и сошёл с дистанции.

Гонщик, таким образом, прервал серию из девяти побед подряд. Последний раз Ферстаппен не заканчивал гонку на этапе Гран-при в Австралии в 2022 году.

Как сообщало ИА Регнум, 10 марта Ферстаппен одержал победу на втором этапе чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Саудовской Аравии — в нынешнем сезоне. Вторым финишировал его коллега по команде, мексиканский пилот Серхио Перес (отставание 13,643 секунды). Третье место занял с отставанием в 18,639 секунды Шарль Леклер из Монако, выступающий за команду Ferrari.

Отец нидерландского автогонщика Йос Ферстаппен 5 марта призвал руководителя команды «Ред Булл» Кристиана Хорнера уйти в отставку после скандала с домогательствами. По его утверждению, из-за этого команда находится под угрозой.