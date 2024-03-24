Самара, 24 марта, 2024, 10:30 — ИА Регнум. В Самаре на женщину с тремя детьми, которые гуляли во дворе, обрушилась наледь с крыши дома, прокуратура начала проверку, сообщила 24 марта пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Прокуратура Самарской области

Инцидент произошёл 23 марта в Промышленном районе. Наледь сошла с крыши многоквартирного дома №108 по улице Краснодонской.

«Снежные массы упали на женщину и ребёнка. В настоящее время пострадавшим оказывается медицинская помощь», — сообщили в прокуратуре.

Районная прокуратура начала проверку исполнения требований законодательства о благоустройстве. По статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили уголовное дело (ст. 238 УК РФ).

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря на Новочеркасском проспекте в Санкт-Петербурге на коляску с двухлетним ребёнком с крыши рухнула глыба льда. Ребёнка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

В городе Люберцы в Московской области 20 декабря глыба льда упала с крыши на людей, стоявших в очереди для постановки на воинский учёт. Двух женщин и двоих мужчин госпитализировали с травмами головы.

В Оренбургской области 11 февраля из-за неубранного с крыши снега обрушилась кровля в гимназии в селе Донском. Аналогичная ситуация произошла в декабре на одном из промышленных предприятий в Тульской области.