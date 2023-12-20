Люберцы, Московская область, 20 декабря, 2023, 16:11 — ИА Регнум. В подмосковных Люберцах глыба льда упала с крыши на людей, которые стояли в очереди для постановки на воинский учёт. Об этом 20 декабря сообщил Telegram-канал «112».

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Отмечается, что огромный пласт льда в доли секунды скатился вниз с кровли здания местного военкомата, никто даже отскочить не успел.

По информации канала, пострадали четыре человека — двое мужчин и две женщины. Они госпитализированы с травмами головы.

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Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря глыба льда упала на коляску с двухлетним ребёнком в Санкт-Петербурге. Инцидент произошёл около 8:00 на Новочеркасском проспекте. Коляску примяло от сильного удара. Мать малыша начала кричать и просила прохожих вызвать скорую помощь. Прибывшие врачи увезли малыша в больницу, он находится в состоянии средней тяжести.