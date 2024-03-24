Майами, США, 24 марта, 2024, 09:35 — ИА Регнум. Российская теннисистка Анна Калинская смогла выйти в 1/8 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами (США). В матче третьего круга соревнований россиянка победила представительницу Латвии Елену Остапенко.

Global Look Press/Panoramic/Keystone Press Agency Анна Калинская

Общая продолжительность встречи составила 1 час и 9 минут. Матч завершился со счётом 6:3, 6:1.

Победительница два раза подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету латвийской оппонентки два эйса и три ошибки на подаче.

В 1/8 финала россиянка сыграет против гречанки Марии Саккари. Игра состоится 25 марта.

Как сообщало ИА Регнум, 22 января Калинская впервые в своей карьере вышла в ¼ финала открытого чемпионата Австралии по теннису. В очном поединке она одолела соперницу из Италии Ясмине Паолини. Встреча продолжалась 1 час 19 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:2.

При этом выйти в полуфинал российская спортсменка не смогла. В трёх партиях в четвертьфинальном матче Australian Open в Мельбурне она уступила китаянке Чжэн Циньвэнь. Поединок завершился со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:1 в пользу китайской теннисистки, которая на турнире имеет 12-й номер посева из-за высокой позиции в рейтинге мировой теннисной ассоциации (WTA).

Россиянка занимает 75-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.