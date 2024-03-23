Красногорск, 24 марта, 2024, 01:04 — ИА Регнум. Террористы, устроившие атаку на «Крокус Сити Холл», проникли внутрь не через дверь, а через окно соседнего выставочного центра. Об этом 23 марта сообщил журналистам владелец «Крокус Сити Холл» Араз Агаларов.

Иван Шилов ИА Регнум Теракт в «Крокус Сити Холле»

Он отметил, что после этого преступники открывали стрельбу по всем, кто попадал в их поле зрения. Так террористы убили одного из сотрудников службы безопасности, а второго охранника ранили.

Агаларов назвал произошедшее в Красногорске страшнейшей трагедией, которую невозможно объяснить с точки зрения общечеловеческих ценностей.

«Произошла страшнейшая трагедия, и уже было сказано, что за последние 20 лет ничего подобного не происходило… случившееся необъяснимо с точки зрения общечеловеческих ценностей», — сказал в интервью РБК.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошла стрельба, а после начался сильный пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Теракт». По информации СК РФ, число погибших в теракте возросло до 133 человек.

Директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину, что по делу о теракте задержали одиннадцать человек, включая четверых террористов, стрелявших из автоматов в людей в «Крокус Сити Холле».

Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура. Президент пообещал, что семьям погибших и пострадавших при теракте окажут помощь.