Минск, 23 марта, 2024, 02:26 — ИА Регнум. Несмотря на поздний час, граждане Белоруссии несут цветы к российскому посольству в Минске. Так они выражают свою скорбь и соболезнования в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщает Telegram-канал Sputnik Беларусь.

Иван Шилов ИА Регнум Терракт, Крокус Сити Холл

«Вечером, узнав эту новость, я уже не могла сидеть дома и пришла выразить слова скорби, соболезнования российскому народу. Хочу сказать., что мы вместе, нас ничто не сломает. Это у нас в наших генах», — подчеркнула одна из горожанок у российского посольства в Минске.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта на концерте в «Крокусе» собрались поклонники группы «Пикник». Но несколько мужчин в камуфляже ворвались в партер и начали расстреливать зрителей. По предварительным данным, погибли 40 человек, ещё около 145 — пострадали.

Около 60 получивших ранения взрослых находятся в тяжёлом состоянии, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, донорской крови для пострадавших достаточно.

Ранее Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова в беседе с журналистами заявила, что дети, пострадавшие в результате теракта, находятся в состоянии средней тяжести. По её словам, один из детей получил огнестрельное ранение.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.