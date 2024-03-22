Красногорск, 23 марта, 2024, 00:25 — ИА Регнум. После теракта в подмосковном «Крокус Сити Холл» сотрудники полиции ищут белый «Рено Логан» с номерами Тверской области, сообщил 22 марта Telegram-канал «112».

©Известия/Эдуард Корниенко

По этим данным, также разыскивается серый автомобиль «Рено Флюенс», но его номер известен лишь частично.

Поиск ведётся в Москве, Подмосковье и ближайших регионах, сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, вечером 22 марта несколько людей ворвались в здание торгово-развлекательного центра «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» и открыли стрельбу. ФСБ сообщила, что, по предварительным данным, погибли 40 человек, пострадали 100.

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Более 20 человек были госпитализированы. Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская сообщила, что среди пострадавших есть дети. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Теракт». О случившемся в первые же минуты было доложено президенту Владимиру Путину, были даны все необходимые указания, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В здании «Крокус Сити Холла» прогремел взрыв, начался пожар. Областное управление МЧС сообщило, что пожару присвоили повышенный ранг сложности. Площадь пожара составила до 3 тыс. квадратных метров, началось частичное обрушение кровли. МЧС заявило о наращивании группировки, задействованной на тушении пожара. На объектах транспорта был введён максимальный уровень безопасности.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала мировое сообщество осудить нападение. Представители десятков стран выступили с осуждением теракта и выразили соболезнования народу России.