Вашингтон, 22 марта, 2024, 19:42 — ИА Регнум. Американский разработчик программ для проектирования при строительстве и промышленного дизайна Autodesk запретил использовать свои продукты на территории России. Об этом стало известно 22 марта.

Rafael Henrique /Keystone Press Agency / Global Look Press

Как говорится в специальном послании руководства компании, теперь партнёры Autodesk «не должны разрешать ни одной из российских авторизованных дочерних компаний или третьим лицам в России или российским юрлицам» использовать свои продукты и услуги. Запрет вступил в силу 20 марта.

Autodesk приостановил работу на территории России с началом специальной военной операции на Украине, однако на тот момент не было речи о запрете пользования продуктами.

Как сообщало ИА Регнум 10 января, на российских маркетплейсах выставили на продажу специализированное корпоративное программное обеспечение, в числе которого оказался и софт ушедших из России Autodesk и Adobe. Также желающим предлагалось купить доступ к лицензионным копиям от корпоративных пользователей. Бессрочная лицензия на Autodesk AutoCAD 2022 обойдётся покупателю в 2,5 тыс. рублей, набор программ Adobe Master Collection 2022 — в 5 тыс. рублей. Продавцы сообщали, что компании, в которых они работают, зарегистрированы в других государствах, в которых есть возможность приобретения лицензионного софта.