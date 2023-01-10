Москва, 10 января, 2023, 09:30 — ИА Регнум. В данный момент на нескольких популярных российских маркетплейсах выставлено специализированное корпоративное программное обеспечение (ПО). Об этом 10 января сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на такие объявления.

Арнольд Бёклин. Атака пиратов. 1886

Уточняется, что на продажу были выставлены пиратские версии софта Autodesk и Adobe, также можно приобрести доступ к лицензионным копиям от корпоративных пользователей.

Вместе с тем отмечается, что бессрочная лицензия на Autodesk AutoCAD 2022 обойдётся покупателю в 2,5 тысячи рублей, а набор программ Adobe Master Collection 2022 — в пять тысяч рублей. Также указывается, что ряд продавцов сообщает, что компании, в которых они являются работниками, зарегистрированы в других государствах, на территории которых есть возможность приобретения такой лицензии.

При этом поясняется, что, как рассказали представители маркетплейсов, софт выставлен на продажу на дисках или картах памяти из-за того, что на площадках нельзя его продавать без физических носителей, и добавляется, что указанное ПО будет снято с продажи, если правообладатели подадут жалобы.

Помимо того, отмечается, что эксперты рынка рассказали, что это ПО является полностью пиратским и скачано с торрентов, о чём свидетельствуют очень низкая цена и отсутствие каких-либо договоров с продавцом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что законодательную базу, необходимую для ареста и последующей конфискации российских активов, замороженных в связи с вводом западных санкций, намерены создать власти Эстонии.