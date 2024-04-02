Москва, 2 апреля, 2024, 09:00 — ИА Регнум. В России набирает обороты марафон «цифровых кафедр». Такие кафедры открыты на базе 119 крупнейших вузов страны. В ходе марафона они покажут лучшие студенческие разработки в сфере ИТ для реального сектора экономики и поделятся успехами проекта за два года реализации.

АмГУ «Цифровые кафедры» открыты на базе 119 крупнейших вузов России

Марафон проводится второй раз Университетом Иннополис при поддержке национального проекта «Цифровая экономика». Он дает студентам возможность получать ИТ-навыки и делать это совершенно бесплатно параллельно с основным обучением. В российских вузах доступно уже более 800 образовательных программ — от машинного обучения до кибербезопасности.

Так, «цифровая кафедра» Сеченовского университета приняла на свои программы дополнительной переподготовки более 3 тысяч студентов, в том числе и из других вузов страны. Студенческие проекты этой кафедры охватывают широкий спектр направлений — от разработки программного обеспечения до технологий виртуальной реальности.

Например, команда студентки Алины Китиевой разработала нейросеть, которая поможет обнаружить сразу несколько патологий сердечно-сосудистой системы у пациента и обратить на этот факт внимание врача.

«Система в первую очередь направлена на поддержку принятия врачебных решений», — пояснила Китиева. Результатом проекта будет модель, способная классифицировать ЭКГ с точностью не менее 95%.

«Участие в марафоне «цифровых кафедр» 2.0 станет отличным шансом не только продемонстрировать результаты работы цифровой кафедры Сеченовского университета, но и увидеть, над чем работают студенты других университетов. Это позволит нам оценить, насколько мы конкурентоспособны и актуальны в своих научных и практических разработках», — подчеркнул руководитель «цифровой кафедры» Сеченовского университета Константин Кошечкин.

Sechenov.ru «Цифровая кафедра» Сеченовского университета

Марафон проводится в три этапа. Во время первого команды получали задания от чат-бота в Telegram, создавали и публиковали в соцсетях посты и VK-клипы о деятельности таких кафедр в их вузах. Среди участников, например, Державинский университет из Тамбовской области, где развивают новое направление в ИТ — спортивное программирование.

«Спортивное программирование — это тяжёлый интеллектуальный труд, который требует временных затрат. Тренировки проходят каждый день по пять-шесть часов», — отмечает капитан команды по спортивному программированию, студент Алексей Емельянов. Команда уже стала лучшей в Тамбовской области и второй в Черноземье на студенческом чемпионате мира по программированию ICPC.

Свои проекты в рамках марафона представил и Московский политех. Среди них — системы каталогизации материалов для авиа — и машиностроения, оптимизация управления клеточными инкубаторами, цифровой архив технологий и другие.

«Наша цель — популяризировать «цифровую кафедру» Московского политеха, привлечь новых партнеров и студентов, мотивированных на получение передовых цифровых компетенций и реализацию технологических проектов», — говорит руководитель «цифровой кафедры» политеха Денис Воронин.

Студент «цифровой кафедры» Удмуртского госуниверситета Илья Бескровный выступил на марафоне с платформой — агрегатором выгодных услуг и предложений WeCon, которая помогает планировать день самым оптимальным образом, а предпринимателям поможет привлечь новых клиентов с минимальными затратами.

Второй этап марафона стартовал 29 марта и продлится до 19 апреля. Команды поделятся успешными идеями на очных встречах в Иннополисе, Москве, Санкт-Петербурге, Томске, Екатеринбурге, Волгограде и Нижнем Новгороде. Руководители кафедр расскажут о вовлечении в проект бизнеса, в том числе об организации стажировок для студентов и привлечении экспертов из индустрии, педагоги вузов — о востребованных специальностях и навыках, а студенты представят свои ИТ-проекты, созданные ими для бизнеса.

«Особенно ценно для университетов живое общение с представителями индустрии, ведь они являются главными заказчиками специалистов, которых готовят на цифровых кафедрах. К тому же опыт прошлого года показал нам, что марафон — ещё и эффективная площадка для обмена опытом между вузами», — говорит директор Института дополнительного образования Университета Иннополис Мария Образцова.

Победителей второго этапа онлайн-голосованием определят зрители и экспертная комиссия. Они встретятся в финале марафона в мае 2024 года. Мероприятие пройдёт в формате бизнес-завтрака с представителями федеральных органов власти, бизнеса и промышленности. К слову, онлайн-трансляции второго этапа марафона и бизнес-завтрака будут доступны для всех в сети.

Как сообщало ИА Регнум, проект «Цифровые кафедры» входит в национальный проект «Цифровая экономика» и направлен на получение студентами непрофильных направлений цифровых компетенций в области создания алгоритмов и программ, пригодных для практического применения, а также для студентов, обучающихся на ИТ-специальностях для углубления и расширения их компетенций.

По итогам обучения студенты получают вторую квалификацию в сфере ИТ — дополнительно к квалификации по основной специальности.