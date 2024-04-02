Цифровые кафедры российских вузов представят свои лучшие идеи
Москва, 2 апреля, 2024, 09:00 — ИА Регнум. В России набирает обороты марафон «цифровых кафедр». Такие кафедры открыты на базе 119 крупнейших вузов страны. В ходе марафона они покажут лучшие студенческие разработки в сфере ИТ для реального сектора экономики и поделятся успехами проекта за два года реализации.
Марафон проводится второй раз Университетом Иннополис при поддержке национального проекта «Цифровая экономика». Он дает студентам возможность получать ИТ-навыки и делать это совершенно бесплатно параллельно с основным обучением. В российских вузах доступно уже более 800 образовательных программ — от машинного обучения до кибербезопасности.
Так, «цифровая кафедра» Сеченовского университета приняла на свои программы дополнительной переподготовки более 3 тысяч студентов, в том числе и из других вузов страны. Студенческие проекты этой кафедры охватывают широкий спектр направлений — от разработки программного обеспечения до технологий виртуальной реальности.
Например, команда студентки Алины Китиевой разработала нейросеть, которая поможет обнаружить сразу несколько патологий сердечно-сосудистой системы у пациента и обратить на этот факт внимание врача.
«Система в первую очередь направлена на поддержку принятия врачебных решений», — пояснила Китиева. Результатом проекта будет модель, способная классифицировать ЭКГ с точностью не менее 95%.
«Участие в марафоне «цифровых кафедр» 2.0 станет отличным шансом не только продемонстрировать результаты работы цифровой кафедры Сеченовского университета, но и увидеть, над чем работают студенты других университетов. Это позволит нам оценить, насколько мы конкурентоспособны и актуальны в своих научных и практических разработках», — подчеркнул руководитель «цифровой кафедры» Сеченовского университета Константин Кошечкин.
Марафон проводится в три этапа. Во время первого команды получали задания от чат-бота в Telegram, создавали и публиковали в соцсетях посты и VK-клипы о деятельности таких кафедр в их вузах. Среди участников, например, Державинский университет из Тамбовской области, где развивают новое направление в ИТ — спортивное программирование.
«Спортивное программирование — это тяжёлый интеллектуальный труд, который требует временных затрат. Тренировки проходят каждый день по пять-шесть часов», — отмечает капитан команды по спортивному программированию, студент Алексей Емельянов. Команда уже стала лучшей в Тамбовской области и второй в Черноземье на студенческом чемпионате мира по программированию ICPC.
Свои проекты в рамках марафона представил и Московский политех. Среди них — системы каталогизации материалов для авиа — и машиностроения, оптимизация управления клеточными инкубаторами, цифровой архив технологий и другие.
«Наша цель — популяризировать «цифровую кафедру» Московского политеха, привлечь новых партнеров и студентов, мотивированных на получение передовых цифровых компетенций и реализацию технологических проектов», — говорит руководитель «цифровой кафедры» политеха Денис Воронин.
Студент «цифровой кафедры» Удмуртского госуниверситета Илья Бескровный выступил на марафоне с платформой — агрегатором выгодных услуг и предложений WeCon, которая помогает планировать день самым оптимальным образом, а предпринимателям поможет привлечь новых клиентов с минимальными затратами.
Второй этап марафона стартовал 29 марта и продлится до 19 апреля. Команды поделятся успешными идеями на очных встречах в Иннополисе, Москве, Санкт-Петербурге, Томске, Екатеринбурге, Волгограде и Нижнем Новгороде. Руководители кафедр расскажут о вовлечении в проект бизнеса, в том числе об организации стажировок для студентов и привлечении экспертов из индустрии, педагоги вузов — о востребованных специальностях и навыках, а студенты представят свои ИТ-проекты, созданные ими для бизнеса.
«Особенно ценно для университетов живое общение с представителями индустрии, ведь они являются главными заказчиками специалистов, которых готовят на цифровых кафедрах. К тому же опыт прошлого года показал нам, что марафон — ещё и эффективная площадка для обмена опытом между вузами», — говорит директор Института дополнительного образования Университета Иннополис Мария Образцова.
Победителей второго этапа онлайн-голосованием определят зрители и экспертная комиссия. Они встретятся в финале марафона в мае 2024 года. Мероприятие пройдёт в формате бизнес-завтрака с представителями федеральных органов власти, бизнеса и промышленности. К слову, онлайн-трансляции второго этапа марафона и бизнес-завтрака будут доступны для всех в сети.
Как сообщало ИА Регнум, проект «Цифровые кафедры» входит в национальный проект «Цифровая экономика» и направлен на получение студентами непрофильных направлений цифровых компетенций в области создания алгоритмов и программ, пригодных для практического применения, а также для студентов, обучающихся на ИТ-специальностях для углубления и расширения их компетенций.
По итогам обучения студенты получают вторую квалификацию в сфере ИТ — дополнительно к квалификации по основной специальности.