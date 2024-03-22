Нью-Йорк, США, 22 марта, 2024, 09:40 — ИА Регнум. Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций единогласно приняла резолюцию о регулировании и обеспечении безопасности сферы искусственного интеллекта (ИИ). Об этом 21 марта сообщила пресс-служба всемирной организации.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что документ называется «Использование возможностей безопасных, защищенных и надежных систем искусственного интеллекта для устойчивого развития», его представили США в соавторстве с более чем 100 странами. За принятие резолюции проголосовали все 193 страны — участницы ООН.

«Резолюция, принятая сегодня, укрепляет глобальный консенсус в отношении безопасных, надёжных, заслуживающих доверия систем ИИ, систем, которые способствуют устойчивому развитию и уважают основные свободы», — заявила журналистам после голосования постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

По её словам, распространение ИИ и связанные с этим риски касаются всего человечества.

В документе в числе прочего содержится призыв о расширении участия развивающихся стран в цифровом преобразовании и их возможности в плане подключения к цифровой инфраструктуре и доступа к технологическим инновациям.

Как сообщало ИА Регнум, 13 марта американский предприниматель Илон Маск высказал мнение, что к 2029 году ИИ может стать умнее всего человечества. Он так отреагировал на мнение американского футуролога Рэймонда Курцвейла, отметившего, что к этому сроку ИИ будет сопоставим с интеллектом любого человека.

Президент России Владимир Путин 29 февраля утвердил обновлённую стратегию развития искусственного интеллекта. Глава государства подчеркнул, что алгоритмы искусственного интеллекта являются важным элементом цифровых платформ и России нужно быть в этой сфере самодостаточной и конкурентоспособной.