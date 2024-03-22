Саратов, 22 марта, 2024, 05:02 — ИА Регнум. Крупный пожар произошёл на кровле пятиэтажного жилого дома в Саратове, спасены 15 человек. Об этом 22 марта сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Саратовской области.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Информация о возгорании поступила в региональное ведомство в 00:20 по местному времени 22 марта (23:20 мск 21 марта). Пожар произошёл в доме, расположенном в центре Саратова на улице Челюскинцев, 175. На месте происшествия установлено, что горит кровля дома, площадь пожара составила 800 кв. метров.

Пожару присвоен второй, повышенный уровень сложности, проводилась эвакуация жильцов, спасены 15 человек. Локализация пожара объявлена в 01:33 по местному времени (00:33 мск). Пострадавших в результате ЧП нет.

С огнём боролись 65 человек и 14 пожарных расчётов. Причину и обстоятельства возгорания установят дознаватели МЧС России. Отмечается, что информации о выполненных или запланированных работах на кровле пострадавшего дома в рамках капитального ремонта нет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что двухэтажное административное здание загорелось в центре Москвы, в Большом Спасоглинищевском переулке. Пострадавших в результате пожара нет.

Также сообщалось, что причиной пожара в новостройке в Твери могло стать нарушение правил при проведении пожароопасных работ. Возгорание строящегося 16-этажного монолитного дома на Бурашевском шоссе в Твери произошло 14 марта. В результате пожара выгорел утеплитель на стене на площади 500 квадратных метров. Пострадавших нет.