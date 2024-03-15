Тверь, 15 марта, 2024, 06:36 — ИА Регнум. Причиной пожара в новостройке в Твери могло стать нарушение правил при проведении пожароопасных работ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Тверской области.

Пресс-служба правительства Тверской области Новостройка на Бурашевском шоссе после пожара

14 марта в Твери произошло возгорание строящегося 16-этажного монолитного дома на Бурашевском шоссе. Сотрудниками Главного управления МЧС России по Тверской области проводится доследственная проверка по факту пожара, выясняются все обстоятельства произошедшего на объекте.

Специалисты ГУ МЧС по Тверской области прибыли на место в 12:20 — через семь минут после поступления сигнала о возгорании — и в течение 20 минут ликвидировали открытое горение.

Как отметили в пресс-службе областного правительства, огнём был уничтожен утеплитель на стене на площади 500 квадратных метров. Конструктив здания не затронут. Пострадавших нет.