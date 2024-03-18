Москва, 18 марта, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Пожар произошёл в центре Москвы, в Большом Спасоглинищевском переулке загорелось двухэтажное административное здание, сообщил источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Сильное задымление и возгорание наблюдается в доме №9/1 стр.16. На место следуют пожарные. Причины возгорания пока неизвестны. Данные о пострадавших не поступали.

Как передавало ИА Регнум, 25 февраля в центре Москвы произошёл пожар в посольстве Южной Кореи. Густой дым из окон здания заметили очевидцы. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что в здании сработала автоматическая система пожаротушения и возгорание было ликвидировано до приезда спасателей.