Киев, 21 марта, 2024, 23:57 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский и его окружение не смогут переломить ход украинского конфликта даже в случае проведения на Украине новой мобилизации, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала «Прямой».

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Он отметил, что снабжение армии ресурсами является ключевым фактором для ведения боевых действия. По мнению Кривоноса, украинское руководство не справляется с указанной задачей.

Генерал считает, что команду главы киевского режима ждёт провал. Кривонос признался, что происходящее в стране его сильно тревожит.

Как сообщало ИА Регнум, 20 марта командующий отдельным механизированным батальоном украинской армии «Волки Да Винчи» Сергей Филимонов выразил мнение о том, что ВСУ нуждаются ещё в 250 тыс. военных, чтобы не допустить дальнейшую потерю территорий Украиной.

Бывший глава киевского режима, председатель партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко обвинил украинское государство в том, что оно уделяет мало внимания запросам ВСУ. Он также раскритиковал депутатов Верховной рады за то, что те оторвались от реальности и перестали решать злободневные для Украины вопросы.

21 марта издание Politico написало о частной встрече, в которой участвовал президент Франции Эммануэль Макрон. В ходе этого разговора французский лидер допустил, что Украина может потерпеть поражение в действующем вооружённом конфликте уже в очень скором времени.

Она также предположил, что положение Киева можно улучшить через обновление ВСУ и проведение более широкой мобилизации на Украине.