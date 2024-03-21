Москва, 21 марта, 2024, 18:29 — ИА Регнум. В московском зоопарке распустились подснежники. Об этом сообщили в Telegram-канале учреждения.

Vyacheslav Strykhar/Global Look Press

«Ура! Подснежники сегодня раскрылись», — подписали публикацию.

В зоопарке уточнили, что цветы распустились на старой территории, возле здания дирекции учреждения.

Как передавало ИА Регнум, в этом году в Москве высадят 56 миллионов цветов. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

Он рассказал, что с приходом тёплой погоды в Москве начнут высаживать виолу. Всего будет 4,6 миллиона цветов. Также на городских клумбах зацветут почти 15 миллионов тюльпанов. Их луковицы высадили прошлой осенью.

Ближе к лету стартует высадка однолетних растений. Среди них будут петунии, бегонии, пеларгонии и другие. Всего 150 различных сортов. Затем станут сажать многолетние растения.