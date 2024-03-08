Москва, 8 марта, 2024, 15:15 — ИА Регнум. В этом году в Москве высадят 56 миллионов цветов. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Сергей Собянин.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Он рассказал, что с приходом тёплой погоды в Москве начнут высаживать виолу. Всего будет 4,6 миллиона цветов. Также на городских клумбах зацветут почти 15 миллионов тюльпанов. Их луковицы высадили прошлой осенью, отметил Собянин.

Ближе к лету стартует высадка однолетних растений. Среди них будут петунии, бегонии, пеларгонии и другие. Всего 150 различных сортов. Затем станут сажать многолетние растения, подчеркнул мэр.

Он добавил, что центральные улицы, скверы, площади и магистрали города украсят подвесными горшками с белыми, розовыми и фиолетовыми цветами. Они появятся на Зубовской площади, в Садово-Триумфальном сквере.

В свою очередь, на Тверском, Никитском и Страстном бульварах также можно будет полюбоваться вертикальными садами, подытожил мэр.

Как передавало ИА Регнум, на главных магистралях Москвы появились тематические клумбы в виде национальных узоров и сказочных образов. Цветники на Северном речном вокзале украсили синие, желтые и красные геометрические фигуры. Об этом сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы Пётр Бирюков.

Их обустроили в Пушкинском сквере, на Тверском бульваре и Профсоюзной улице щепу выложили яркими орнаментами, отметил заммэра.