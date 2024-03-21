Москва, 21 марта, 2024, 15:55 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов предложил полностью отменить порог беспошлинного ввоза товаров для электронной торговли. Как он заявил 21 марта на расширенном заседании коллегии ФТС, порог ухудшает условия для отечественных производителей.

Артем Геодакян/ТАСС

«Товар, который заходит вообще без всяких пошлин, без налогообложения, естественно, не даёт развиться отечественной промышленности», — отметил Давыдов.

При этом он напомнил, что решение по вопросу порога беспошлинного ввоза товаров принимает Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) и добавил, что его повышение с 200 до 1 000 евро в 2022 году использоваи в качестве чрезвычайной меры из-за антироссийских санкций Запада. В сентябре Совет ЕЭК продлил действие повышенного порога до 1 апреля 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, 19 марта президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с главой Коллегии ЕЭК Бакытжаном Сагинтаевым поручил проработать варианты совместной работы со странами БРИКС. По словам российского лидера, многие страны заинтересованы в налаживании системы расчётов в нацвалютах так, чтобы она работала как самостоятельный и современный центр расчётов между большим количеством государств. Путин расценил это направление как очень перспективное.