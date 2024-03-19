Москва, 19 марта, 2024, 22:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с главой Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжаном Сагинтаевым 19 марта поручил проработать варианты совместной работы со странами БРИКС.

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«У меня к вам большая просьба — посмотреть и с российскими коллегами поработать, как мы могли бы включить экономики других стран нашего объединения (ЕАЭС. — Прим. ред.) в совместную работу со странами БРИКС», — указал Путин.

Как отметил глава российского государства, многие страны заинтересованы в том, чтобы наладить систему расчётов в национальных валютах таким образом, чтобы она функционировала как самостоятельный и современный центр расчётов между большим количеством государств. При этом Владимир Путин подчеркнул, что считает это направление очень перспективным.

В то же время российский лидер отметил, что страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) так или иначе сотрудничают со странами объединения БРИКС.

Как передавало ИА Регнум, в августе 2023 года глава министерства иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник заявил, что Белоруссия готова оказать содействие в организации и проведении совместного саммита БРИКС — ЕАЭС — ШОС. Дипломат напомнил, что эти межгосударственные объединения являются союзниками дружественных государств-единомышленников, а сопряжение БРИКС, ЕАЭС и ШОС позволило бы ускорить процесс построения многополярного мира.