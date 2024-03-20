Москва, 20 марта, 2024, 11:24 — ИА Регнум. В Новосибирской области задержали регионального министра ЖКХ и энергетики Дениса Архипова. Об этом сообщил руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства области Сергей Нешумов.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Да, я могу вам подтвердить. Это так. Он задержан», — цитирует его ТАСС.

Подробности не приводятся.

Архипов родился 30 октября 1976 года, окончил Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция». В 2014 году был назначен замминистра ЖКХ Новосибирской области, а с сентября 2018 года распоряжением губернатора назначен на пост министра.