Москва, 21 марта, 2024, 12:48 — ИА Регнум. В Москве полиция ищет люксовые драгоценности Bulgari и Cartier, принадлежащие известному дизайнеру Лейле Улуханли. Женщина хотела продать ювелирные украшения и для этого связалась с посредником, который пропал после передачи драгоценностей. Ущерб оценивается в 7 млн рублей. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Кадр из видео Лейла Улуханли

Представитель 54-летней дизайнера интерьеров и владелицы собственного мебельного бренда Лейлы Улуханли обратился 18 марта в полицию с просьбой разыскать драгоценности, принадлежащие его доверителю. По словам помощника Лейлы, некоторое время назад женщина передала свои украшения Bulgari и Cartier ювелиру, который представился Александром. Улуханли хотела продать драгоценности, а мужчина обещал в этом помочь. Для надежности женщина попросила специалиста написать расписку, по которой он брал на себя обязательство в любой момент вернуть или сами драгоценности, или эквивалентную их стоимости сумму, равную 75 000 долларов США. Прошло время, но от ювелира не поступило никакой информации о совершенной сделке, и владелица решила вернуть драгоценности себе. Но ювелир перестал выходить на связь. Тогда дизайнеру пришлось обратиться в полицию.

«Поступило заявление с просьбой разыскать набор Cartier, состоящий из браслета «Пантера» и сережек «Пантера», а также колье Bulgari. Стоимость украшений оценивается в 7 000 000 рублей», — рассказал собеседник агентства.

Супруг Лейлы Камран Улуханов работал в одной из крупнейших в мире организаций (HSBC), предоставляющих банковские и финансовые услуги, в качестве заместителя генерального менеджера в Баку. Также он был управляющим директором бизнес-направления корпоративных финансов и консультирования в ФК «Уралсиб» и директором управления маркетинга и руководителем департамента международных отношений в Международном банке Азербайджана.

Во время одной из командировок в Лондон его супруга Лейла попробовала себя в качестве дизайнера интерьера, согласившись оформить квартиру для друзей семьи. Позже это стало её профессией, сейчас Лейла Улуханли владеет собственным брендом, производящим дизайнерскую мебель, и оформляет интерьеры для «звёзд» шоу-бизнеса. Она занимается разработкой проектов для жилых комплексов класса люкс в Москве и пишет книги о восточной архитектуре. Лейла награждена премией ELLE Decoration Russia «Лучший декоратор 2019 года».

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент Федерации гольфа Свердловской области Ксения Симановская забыла часы Cartier за 700 000 рублей в аэропорту Шереметьево. Об этом она вспомнила лишь через несколько дней.