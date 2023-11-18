Москва, 18 ноября, 2023, 11:59 — ИА Регнум. Президент Федерации гольфа Свердловской области Ксения Симановская случайно оставила часы Cartier за 700 000 рублей в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом 18 ноября сообщил источник ИА Регнум.

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Инцидент произошёл 9 ноября, когда 31-летняя Симановская во время досмотра в одном из терминалов аэропорта Шереметьево сняла с себя часы и положила в лоток, а потом забыла их забрать. Пропажу она обнаружила через несколько дней и 13 ноября обратилась в полицию.

«31-летняя жительница Екатеринбурга сообщила, что 9 ноября при прохождение предполётного досмотра оставила часы в специальном лотке. Сумма ущерба составляет 700 000 рублей», — рассказал собеседник ИА Регнум.

Ксения Симановская — гольфистка, неоднократный призёр и победитель международных соревнований, в числе которых Ural Air Cup, Maxx Royal в Турции и другие чемпионаты. Симановская основала Академию гольфа в Екатеринбурге и является президентом Федерации гольфа Свердловской области.