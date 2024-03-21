Умер актёр из «Бегущего по лезвию» Майкл Эммет Уолш
Актёр Майкл Эммет Уолш из «Бегущего по лезвию» умер в возрасте 88 лет
США, 21 марта, 2024, 09:51 — ИА Регнум. Американский актер Майкл Эммет Уолш ушёл из жизни в возрасте 88 лет. Об этом 20 марта сообщила газета The Washington Post со ссылкой агентов артиста.
По их словам, Уолш умер 19 марта в больнице в Сент-Олбансе в штате Вермонт после остановки сердца. Актёр не дожил несколько дней до момента, когда ему исполнилось бы 89 лет.
Майкл Эммет Уолш родился 22 марта 1935 года в штате Нью-Йорк в семье таможенника. По информации издания, за время своей карьеры артист снялся в более чем в 200 фильмах и сериалах. Одной из его самых известных ролей стал капитан полиции Брайант в фантастическом фильме «Бегущий по лезвию» (Blade Runner, 1982).
Он также снимался в таких известных сериалах, как «Байки из склепа» (Tales from the Crypt, 1989-1996) и «Секретные материалы» (The X Files, 1993-2018), а также в фильмах «Голгофа» (Calvary, 2013), «Достать ножи» (Knives Out, 2019) и др.