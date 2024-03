США, 21 марта, 2024, 09:51 — ИА Регнум. Американский актер Майкл Эммет Уолш ушёл из жизни в возрасте 88 лет. Об этом 20 марта сообщила газета The Washington Post со ссылкой агентов артиста.

Кадр из фильма «Бегущеий по лезвию» Майкл Эммет Уолш

По их словам, Уолш умер 19 марта в больнице в Сент-Олбансе в штате Вермонт после остановки сердца. Актёр не дожил несколько дней до момента, когда ему исполнилось бы 89 лет.

Майкл Эммет Уолш родился 22 марта 1935 года в штате Нью-Йорк в семье таможенника. По информации издания, за время своей карьеры артист снялся в более чем в 200 фильмах и сериалах. Одной из его самых известных ролей стал капитан полиции Брайант в фантастическом фильме «Бегущий по лезвию» (Blade Runner, 1982).

Он также снимался в таких известных сериалах, как «Байки из склепа» (Tales from the Crypt, 1989-1996) и «Секретные материалы» (The X Files, 1993-2018), а также в фильмах «Голгофа» (Calvary, 2013), «Достать ножи» (Knives Out, 2019) и др.