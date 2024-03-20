Москва, 20 марта, 2024, 19:57 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ходе удара по украинскому заводу беспилотников в Харькове уничтожили иностранных специалистов и военнослужащих Главного управления разведки (ГУР), причастных к обстрелам Белгородской области.

Иван Шилов ИА Регнум

«Много погибших. Там было также расположение личных сил, прибыли туда как раз недавно военные от Главного управления разведки, те самые, которые пытаются штурмовать Белгородскую область», — рассказал «РИА Новости» о последствиях удара по украинскому предприятию координатор подпольного движения в Николаевской области Сергей Лебедев.

Он добавил, что на заводе также погибли иностранные специалисты, помогающие с производством беспилотников. Координатор подпольщиков рассказал, что предприятие после удара оцепили.

Официальная информация Минобороны России о соответствующих ударах отсутствует.

Ранее 20 марта мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе прогремел взрыв. По его словам, после взрыва начался пожар. Перед этим в городе включили сигнал воздушной тревоги. Минобороны России 20 марта не сообщало об ударах по объектам в Харькове.

Как передавало ИА Регнум, Лебедев 17 марта сообщил, что российские войска нанесли ракетный удар по бронетанковому заводу в Николаеве, где ремонтировали западную военную технику, в том числе танки Leopard-2. Он отметил, что немецкие танки доставили на предприятие за несколько дней до удара. Минобороны России пока не повреждало эту информацию.

Министр обороны Сергей Шойгу 20 марта сообщил, что ВСУ при попытках захватить населённые пункты в Белгородской и Курской областях понесли большие потери — более 3,5 тыс. военных. Глава ведомства добавил, что 790 из них относятся к безвозвратным.