Донецк, 21 марта, 2024, 06:25 — ИА Регнум. Группировка войск «Центр» Вооружённых сил России за сутки поразила 350 целей ВСУ, в том числе 16 опорных пунктов противника. Об этом в четверг, 21 марта, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Подразделениями группировки за сутки нанесено огневое поражение по 350 выявленным целям ВСУ, в том числе 16 опорным пунктам, около 60 районам скопления живой силы и техники, более 100 позиций полевой артиллерии», — приводит его слова агентство ТАСС.

Отмечается, что в ходе боевых действий Вооружённые силы Украины потеряли до 395 человек личного состава, две боевые машины пехоты, две бронированные машины, самоходную артиллерийскую установку «Акация», противотанковую пушку МТ-12 «Рапира» и 16 транспортных средств. Кроме того, подразделения группировки войск «Центр» поразили два пункта управления беспилотниками.

Как передавало ИА Регнум, 20 марта официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что украинские войска за сутки потеряли на донецком направлении 420 военнослужащих, один танк и две боевые бронированные машины. Кроме того, российские военные отразили атаку штурмового подразделения противника и нанесли удары по позициям ВСУ в районах Красного, Андреевки, Клещеевки, Новомихайловки и Георгиевки в Донецкой Народной Республике.