Южно-Сахалинск, 21 марта, 2024, 05:38 — ИА Регнум. Грузопассажирский паром «Александр Деев» получил повреждение при движении на переправе Ванино — Холмск, предположительно, при столкновении с льдиной. Об этом 21 марта сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура в Telegram-канале.

Vladimir Elistratov Паромная переправа Ванино

Авария произошла через полтора часа после выхода парома из порта Ванино. Судно двигалось в сложных ледовых условиях. На борту парома в момент повреждения находились 35 членов экипажа, 28 пассажиров и 28 автомобилей. Пострадавших в результате ЧП нет, у судна повреждено рулевое устройство.

Для безопасности судна, экипажа и пассажиров было принято решение о возвращении парома в порт Ванино для ремонта. Судно ожидает буксировки в порт, угроза жизни и здоровью людей отсутствует, пассажирам и сопровождающим грузов обеспечено горячее питание.

«Руководство компании держит ситуацию на контроле и прилагает все усилия по возвращению судна на линию», — уточняется в сообщении пресс-службы властей региона.

Сахалинская транспортная прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности мореплавания и даст оценку технического состояния судна и действиям экипажа.

Паромная переправа Холмск — Ванино обеспечивает более 75% всех грузовых перевозок между островом Сахалин и материком и около 25% пассажирских перевозок. Паром «Александр Деев» сдан в эксплуатацию летом 2023 года, встал на морскую переправу осенью 2023 года, но после обнаружения ряда недочётов, выявленных при эксплуатации, его сняли с линии. После доработок судно вернулось на линию Холмск — Ванино.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в результате пожара на борту траулера «Капитан Лобанов» в Калининградской области один человек погиб и ещё четверо пострадали.

На борту траулера «Капитан Лобанов» под Калининградом 19 марта вспыхнул пожар, в результате которого пострадали несколько человек. Позднее в этот же день стало известно, что, предположительно, четырёх человек госпитализировали после пожара на траулере.