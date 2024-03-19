Калининград, 19 марта, 2024, 15:12 — ИА Регнум. Предположительно, четыре человека госпитализированы после пожара на траулере «Капитан Лобанов» в Калининградской области, сообщили власти региона.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее 19 марта стало известно, что примерно в 11:00 мск экипаж рыболовецкого судна подал сигнал бедствия.

Как рассказал журналистам руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков, на траулере произошла нештатная ситуация, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Ситуацию контролирует губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

По данным СМИ, на борту находились семь членов экипажа, как минимум один человек погиб, четверых спасли, ещё двое числятся пропавшими без вести, ведётся их поиск. Кроме того, сообщалось, что траулер уже пошёл на дно и полностью затонул в Балтийском море.

Это уже не первый подобный инцидент с «Капитаном Лобановым». 7 июня 2021 года он опрокинулся на борт и частично затонул возле города Светлый. Тогда никто не пострадал.