Токио, 15 декабря, 2023, 08:06 — ИА Регнум. Новый пакет антироссийских санкций, включающий запрет на импорт непромышленных алмазов из России, вводит Япония. Об этом сообщается в документе, опубликованном 15 декабря министерством экономики страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Начиная с 1 января 2024 года запрещён импорт непромышленных алмазов. Поясняется, что запрет касается несортированных алмазов, алмазов непромышленного значения, необработанных, сколотых или просто распиленных.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в санкционный список власти Японии включили 57 российских компаний, среди них промышленные, авиационные, оборонные, судостроительные и исследовательские предприятия. Также санкции введены в отношении двух компаний из ОАЭ, одной из Армении, одной из Сирии и двух из Узбекистана, которые, как полагают в Японии, помогают России обходить санкции.

Санкции в отношении российских компаний вступают в силу 22 декабря, в отношении иностранных компаний — 27 декабря.

Кроме того, заморозка активов в случае обнаружения грозит 35 физическим лицам и 43 общественным, исследовательским и промышленным организациям из России.