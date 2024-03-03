Харьков, Украина, 3 марта, 2024, 04:40 — ИА Регнум. Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук заявил, что располагает информацией об эвакуации из Харькова архивов и музейных экспонатов.

Shmuliko Площадь Свободы. Харьков

«Пошла первоначально информация о вывозе некоторых дорогостоящих экспонатов из музеев, архивов, документации, которая может представлять интерес для России и которая представляет интерес для оборонной промышленности Украины. Потом пошла информация про то, что началась эвакуация еврейских религиозных и общественных деятелей, организаций и так далее», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, угрозы Харькову становятся всё более очевидными.

Мосийчук напомнил, что Владимир Зеленский посоветовал уехавшим из Харькова не спешить возвращаться в город. Экс-депутат назвал это «очень серьёзным сигналом», поскольку раньше украинское руководство призывало граждан возвращаться.

Как сообщало ИА Регнум, 1 марта глава киевского режима рекомендовал харьковчанам не спешить с возвращением в город, поскольку он недостаточно защищён. Харьков подвергается ударам, даже при усилении противовоздушной обороны ситуация значительно не изменится, говорил он. Когда ситуация стабилизируется и Харьков будет иметь «полноценную защиту», добавил глава киевского режима, горожан проинформируют о возможности вернуться.

Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов объяснил, почему Зеленский допускает потерю Харькова. По его мнению, глава киевского режима посылает Западу сигнал о том, что для Украины сейчас складывается не самая лучшая ситуация. ВСУ испытывают снарядный и патронный голод, мобилизация буксует, резервы не подготовлены. Украинская армия отступает не только в ДНР, но и по всей линии фронта, уточнил эксперт. Он также напомнил, что Харьков был первой столицей Украинской Советской Республики. Аналитик сравнил предстоящее сражение в Харьковской области с Курской битвой. После освобождения этого региона можно будет говорить о том, что Зеленский, скорее всего, согласится на переговоры, так как следующий этап — дорога на Киев, заключил Глазунов.