Хельсинки, 20 марта, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Самой счастливой страной мира в седьмой раз подряд признали Финляндию. К такому выводу пришли авторы «Всемирного доклада о счастье».

Takimoto Marina/Global Look Press Хельсинки. Финляндия

По сравнению с прошлым годом тройка лидеров не поменялась ― на втором месте Дания, на третьем ― Исландия.

При этом в списке Россия оказалась на 72-м месте, а Украина на 105-м.

В первую десятку самых счастливых стран также вошли Швеция, Израиль, Нидерланды, Норвегия, Люксембург, Швейцария и Австралия.

Из 143 государств, обозначенных в рейтинге, самой несчастной страной признали Афганистан. Среди замыкающих список государств также назвали Ливан, Лесото, Сьерра-Леоне и Демократическую Республику Конго.

Для определения уровня счастья в разных странах авторы доклада использовали шесть ключевых факторов: социальная поддержка, доход, здоровье, свобода, щедрость и отсутствие коррупции.

Публикацию доклада приурочили к Международному дню счастья, который отмечают 20 марта. «Всемирный доклад о счастье» выходит каждый год с 2012 года.

Как сообщало ИА Регнум, Финляндия и в 2023 году стала самой счастливой страной в мире. Такую оценку уровня счастья страна бессменно получает с 2018 года. Результаты исследования приводили авторы «Всемирного доклада счастья». Также самыми счастливыми были признаны жители Дании и Исландии. В десятку стран-лидеров входили Израиль, Швейцария, Нидерланды, Швеция, Норвегия, Люксембург и Новая Зеландия. Самыми несчастными признавали Афганистан и Ливан. При этом Россия была на 70-м месте, Украина на 92-м.

Отметим, что три года назад Россия располагалась на 73-м месте, а Украина — на 123-м.