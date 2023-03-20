Хельсинки, 20 марта, 2023, 13:19 — ИА Регнум. Финляндию вновь признали самой счастливой страной в мире. Такую оценку уровня счастья страна получила уже шестой год подряд на основании анализа, проведённого по шести ключевым факторам: уровня социальной поддержки граждан, их дохода и состояния здоровья, а также уровня свободы и щедрости и отсутствии коррупции. Результаты исследования приведены во Всемирном докладе счастья (World Happiness Report), который публикуется с 2012 года ко Дню счастья, отмечаемому 20 марта.

Александр Демьянчук/ТАСС Финляндия. Хельсинки

«Финляндия остается на первом месте уже шестой год подряд», — говорится в докладе.

В целом тройка лидеров осталась прежней. Самыми счастливыми признаны жители Дании и Исландии. В десятку стран-лидеров также вошли Израиль, Швейцария, Нидерланды, Швеция, Норвегия, Люксембург и Новая Зеландия. Самыми несчастными в новом докладе признаны Афганистан и Ливан.

При этом, Россия оказалась на 70-м месте, Украина на 92-м. Отметим, что три года назад Россия располагалась на 73-м месте, а Украина — на 123-м.

Между тем, согласно проведенному опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большинство россиян (82%) считают себя счастливыми людьми.