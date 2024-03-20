Москва, 20 марта, 2024, 12:08 — ИА Регнум. Стартовал приём заявок на онлайн-конкурс туристических маршрутов «Покажи Москву!». Участники должны предложить авторский маршрут для путешествий по городу. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Заявки на конкурс можно заполнить на портале RUSSPASS. Бизнес. Для формирования маршрутов предложили пять тем: история, культура, спорт, экология, транспорт.

Собянин рассказал, что участникам нужно предложить любой маршрут: полностью пешеходный либо предполагающий поездки на разных средствах передвижения. Важно чтобы он был уникальным и имел продуманный сценарий.

Горожане будут выбирать 12 победителей из каждого округа Москвы. Голосование пройдёт на портале «Активный гражданин». Экспертное жюри определит ещё 5 самых креативных маршрутов, подчеркнул Собянин.

Градоначальник напомнил, что подробнее о конкурсе и маршрутах участников прошлого года можно узнать в RUSSPASS Журнале.

Результаты станут известны в конце июля. Победителям вручат призы от партнёров конкурса, а лучшие маршруты разместят на туристическом сервисе RUSSPASS, подытожил мэр.

Как передавало ИА Регнум, в туристическом сервисе RUSSPASS появились аудиоэкскскурсии по местам, связанным с жизнью известных писателей в Москве.

Заместитель мэра российской столицы Наталья Сергунина отметила, что слушатели аудиоэкскурсий смогут посетить достопримечательности Москвы, связанные с именами Александра Пушкина, Сергея Есенина, Михаила Булгакова, Александра Островского. Маршруты RUSSPASS проходят у храма, где был крещён Пушкин, памятника Максиму Горькому у Белорусского вокзала, дома-музея Бориса Пастернака, Малого театра, здания Института стран Азии и Африки и по другим памятным местам.