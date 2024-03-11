Москва, 11 марта, 2024, 12:22 — ИА Регнум. Аудиоэкскскурсии по местам, связанным с жизнью известных писателей в Москве, появились в туристическом сервисе Ruspass.

Памятник Островскому у Малого театра в Москве

Как рассказала заместитель мэра российской столицы Наталья Сергунина, слушатели аудиоэкскурсий смогут посетить достопримечательности Москвы, связанные с именами Александра Пушкина, Сергея Есенина, Михаила Булгакова, Александра Островского. Маршруты Ruspass проходят у храма, где был крещён Пушкин, памятника Максиму Горькому у Белорусского вокзала, дома-музея Бориса Пастернака, Малого театра, здания Института стран Азии и Африки и по другим памятным местам.

Russpass предлагает больше 70 бесплатных аудиоэкскурсий, посвящённых главным культурным объектам и архитектурным памятникам Москвы.