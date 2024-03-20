Москва, 20 марта, 2024, 07:12 — ИА Регнум. Военные специалисты Соединённых Штатов Америки и НАТО начали формирование ментального тетра военных действий с принципиально новыми средствами точечного и массового поражения противника. Об этом в концептуальной статье для журнала «Арсенал Отечества» написал советник главы Министерства обороны России Андрей Ильницкий.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Ментальная сфера становится областью операций НАТО — важнейшим оперативным доменом. Именно военными США и НАТО поставлена задача перехода от информационного к когнитивно-ментальному доминированию как определяющему фактору итоговой стратегической победы над противником», — говорится в материале.

По словам Ильницкого, разработкой технологий когнитивно-ментального доминирования занимаются специалисты Гарвардского и Принстонского университетов, а также командование по гражданским делам и психологическим операциям армии США, Центр инноваций НАТО и Объединённый центр боевых действий в области информационных операций Пентагона.

Как указал в беседе с «РИА Новости» главный редактор «Арсенала Отечества» Виктор Мураховский, основными инструментами, которые используют США на ментальном театре военных действий, стали деградация и безответственность, которые индуцируются в государствах, являющихся целью агрессии.

Как передавало ИА Регнум, Андрей Ильницкий ещё в марте 2021 года заявлял, что западные страны, избегая прямых военных конфликтов с Россией, развязали против неё «ментальную войну». Он пояснил, что целью таких войн является уничтожение самосознания и изменение ментальной основы общества противника.