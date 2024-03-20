Брюссель, 20 марта, 2024, 04:18 — ИА Регнум. Европейский парламент согласовал продление приостановки пошлин на экспортную украинскую сельскохозяйственную продукцию в страны Евросоюза до 5 июня 2025 года. Об этом 20 марта сообщили на официальном сайте Европарламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

«Временная приостановка импортных пошлин и квот на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС будет продлена ещё на год, до 5 июня 2025 года», — говорится в распространённом заявлении.

Отмечается, что решение принято с целью поддержать Украину в условиях продолжающегося конфликта. При этом Еврокомиссия оставляет за собой право предпринять необходимые меры в случае значительных сбоев на одном или нескольких внутренних рынках стран Евросоюза из-за украинского импорта.

Новый регламент предусматривает экстренное прекращение действия отмены тарифов в отношении наиболее чувствительных аграрных продуктов. Депутаты Европарламента добились расширения этого списка, в который теперь входят куры, яйца, сахар, кукуруза, все виды круп и мёд.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре польские фермеры, возмущённые выданными украинским перевозчикам привилегиями, начали массово блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной и организовывать акции протеста. Протестующие отмечали, что из-за неконтролируемого притока украинских товаров страдает польское хозяйство Польши. 19 марта порта RMF24 сообщил, что организаторы протестных акций польских фермеров, не добившись от властей принятия соответствующих решений, пообещали парализовать страну.