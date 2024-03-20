Милан, Италия, 20 марта, 2024, 03:15 — ИА Регнум. Гражданина Украины, подростка 16-ти лет, арестовали сотрудники полиции в Милане в связи с обвинениями в нападениях на мигрантов в метро. Об этом 19 марта сообщило итальянское издание Il Giorno.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

Уточняется, что четыре нападения на мигрантов произошли на станциях «Чимиано» и «Кресченцаго» в ночь с 28 на 29 февраля. Двое из случайных пострадавших были уроженцы Шри-Ланки. По предварительным данным, обвиняемый в нападениях выбирал своих жертв по «географической принадлежности».

Непосредственно перед нападением подросток демонстрировал мигрантам татуировку с нацистским символом у себя на груди, а затем избивал жертву.

Кроме того, украинец подозревается в попытках украсть вещи из салонов автомобилей, стёкла у которых он, предположительно, разбил молотком. Также, по предварительным данным, 9 марта подросток снова напал на пассажира метро, с которым у него возникла перепалка. Подозреваемый ударил пассажира ногой в голову и кричал при этом нацистские лозунги, демонстрируя татуировку на груди.

Отмечается, что во время обысков у подростка нашли нож, мачете с расистским лозунгом на нём, молотки и книгу Адольфа Гитлера.

Постановление о превентивном аресте было выдано Миланским судом по делам несовершеннолетних по запросу прокуроров, координируемому исполняющей обязанности прокурора Луизой Руссо.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Польше вырос уровень преступности из-за наплыва украинских беженцев, которые садятся пьяными за руль и нарушают законы. По данным Главного управления национальной полиции, 283 иностранных водителей ловили за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Судебные запреты нарушали в основном украинцы — 518 случаев из 871 совершённых иностранцами подобных проступков.

В ноябре 2023 года в Польше по подозрению в убийстве жены и двух дочерей задержали гражданина Украины. На допросе 42-летний мужчина рассказал, что хотел избавиться от проблем, поскольку его жена обижалась на него из-за алкоголизма, долгов и отсутствия работы.