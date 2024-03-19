Москва, 19 марта, 2024, 18:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям Зимних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» в Югре, отметив, что атлеты собственным примером помогают другим поверить в себя, вдохновляют на новые свершения.

РИА Новости / POOL

«Подчеркну, мы искренне гордимся вами, спортсменами-паралимпийцами. Вы не только добиваетесь поистине выдающихся личных результатов — своим примером помогаете другим поверить в себя, в свои силы и способности, вдохновляете на новые свершения», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент выразил уверенность, что Зимние Игры Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» пройдут на высоком уровне, в атмосфере дружбы и взаимопонимания.

Как отметил президент, масштабные соревнования становятся традиционными, и в нынешнем году Югра уже в третий раз радушно принимает участников из российских регионов и зарубежных стран. Мероприятие подарит прекрасную возможность встретиться с именитыми соперниками, продемонстрировать мастерство, командную сплочённость и победный настрой, добавил глава государства.

В конце телеграммы Путин пожелал организатором, участникам и гостям мероприятия успехов, ярких и незабываемых впечатлений.

Зимние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» стартовали 18 марта в Ханты-Мансийске. Церемония открытия Игр состоится вечером 19 марта на сцене Большого зала КТЦ «Югра-Классик». Соревнования Югра принимает во второй раз. В четырёх субъектах федерации пройдут финальные соревнования зимних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт».

В Ханты-Мансийске пройдут соревнования по лыжным гонкам, биатлону и хоккею-следж, в Южно-Сахалинске — по горнолыжному спорту и керлингу на колясках в дисциплине «смешанные пары», а в Миассе определят победителей соревнований по парасноуборду. Завершатся игры в конце апреля соревнованиями по керлингу на колясках в дисциплине «смешанные команды», которые пройдут в Новосибирске.

Первые игры «Мы вместе. Спорт» состоялись в марте 2022 года в Ханты-Мансийске после отстранения сборной России от участия в Паралимпийских играх в Пекине.