Нижний Новгород, 19 марта, 2024, 17:48 — ИА Регнум. В одной из квартир в жилом многоэтажном доме в Нижнем Новгороде прогремел взрыв. Инцидент произошёл днём 19 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM

Огонь охватил 40 кв. м квартиры на пятом этаже. Пострадали пятеро жильцов, в том числе три ребёнка.

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«Пожарные МЧС спасли 12 жильцов, из них четыре ребёнка. Ещё 167 эвакуировано по лестничному маршу», — сообщили в МЧС.

По последним данным ведомства, пожар потушили силами 43 специалистов с использованием 11 единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, утром 14 марта в многоквартирном жилом доме на Самтредской улице в Тбилиси произошёл мощный взрыв. Инцидент произошёл в коммерческом помещении на первом этаже, где шёл ремонт, вероятно, по причине утечки природного газа. Жильцов эвакуировали из здания и предоставили временное жильё, отметили в местной мэрии.