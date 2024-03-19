Москва, 19 марта, 2024, 17:32 — ИА Регнум. Управление делами президента России привлекли к процессу о возвращении государству бывших земель санатория в посёлке Барвиха и деревне Жуковка в качестве третьего лица. Об этом 19 марта сообщили в пресс-службе управделами.

Pogiba Alexandra/Global Look Press

«Управление делами президента РФ привлечено к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора», ― сказал в беседе с «РИА Новости» представитель пресс-службы.

Также в качестве третьего лица привлекли ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха».

Как сообщало ИА Регнум, Генеральная прокуратура России через суд потребовала вернуть государству 13 участков в деревне Жуковка и посёлке Барвиха в Московской области. Их приватизировали в начале 2000-х годов и ранее они находились в пользовании санатория «Барвиха».

Иск замгенпрокурора России Игорь Ткачёв подал в Одинцовский суд в конце января. Истец сообщил, что приватизацию участков земли общей площадью 99 га провели с нарушением закона, и потребовал вернуть их государству.

Ответчиками выступают владельцы 13 участков, в том числе международная коммерческая компания «Кенсуэй Лимитед». Остальные ответчики — шесть физических лиц, которые приобрели участки в 2013–2022 годах.

Суд 12 марта приступил к слушаниям по иску Генпрокуратуры.