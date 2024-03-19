Одинцово, Московская область, 19 марта, 2024, 13:29 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура России через суд потребовала вернуть государству 13 участков в деревне Жуковка и посёлке Барвиха в Московской области, находившихся ранее в пользовании санатория «Барвиха» и приватизированных в начале 2000-х годов. Иск надзорное ведомство подало в Одинцовский суд в конце января.

Константин Кокошкин/ИЗВЕСТИЯ

Подал иск замгенпрокурора России Игорь Ткачёв. Суд принял документ к производству 24 января. Истец сообщил, что приватизацию участков земли общей площадью 99 га провели с нарушением закона, и потребовал вернуть их государству.

Ответчиками выступают владельцы 13 участков, в том числе международная коммерческая компания «Кенсуэй Лимитед». Остальные ответчики — шесть физических лиц: Дмитрий Мазепин — бывший владелец «Уралхима», Надежда Адвокатова — владелица флористического салона, предприниматель Алексей Богачев, девелопер Михаил Хубутия, мать сооснователя Mercury Зоя Струнина и бизнесмен Валерий Голдышев. Участки они купили 2013–2022 годах.

Управление делами президента и ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха» привлекли в качестве третьего лица.

Суд 12 марта приступил к слушаниям по иску Генпрокуратуры.

По версии ведомства, Управделами президента и подконтрольные ему учреждения в 2000-х годах незаконно изъяли из государственной собственности 99 гектаров земли в Барвихе. Лесной участок передали частному инвестору, выведя из федеральной собственности. Эту землю определили под индивидуальную жилую застройку якобы в связи с необходимостью реализации инвестиционного проекта — реконструкции усадьбы Мейендорф, сообщил РБК.

Это привело к утрате «потенциала лечебно-оздоровительной территории» и сокращению имущественного комплекса санатория. Государственную землю незаконно отчуждили в частную собственность, а назначение участков по-прежнему оставалось рекреационным, отметил истец.

Ткачёв в иске потребовал «истребовать из незаконного владения» ответчиков 13 участков в пользу государства.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре прошлого года в Пермском крае суд, удовлетворив иск Генпрокуратуры, признал незаконными итоги приватизации АО «Метафракс Кемикалс». По решению суда 94,2% акций предприятия передадут в собственность государства.

Директор ГПО «Метанол» Анатолий Ожегов в нарушение закона создал комиссию и в 1993 году незаконно передал акции в управление Дмитрия Рыболовлева, хотя завод подпадал под действие закона, запрещающего приватизацию ряда предприятий.