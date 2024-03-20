Москва, 20 марта, 2024, 09:00 — ИА Регнум. В России продолжается всероссийское голосование за выбор объектов для благоустройства. До 30 апреля каждый россиянин старше 14 лет может отдать свой голос за понравившийся вариант для преображения своего города. В первые три дня голосования за благоустройство — с 15 по 17 марта — свои голоса отдали более 4,6 млн жителей нашей страны, из которых 2,9 млн голосов было собрано благодаря волонтерам проекта.

АНО «Национальные приоритеты» Бульвар на улице Щипакина в Ставрополе

На ежегодное голосование выносятся объекты и дизайн-проекты для благоустройства и реконструкции общественных пространств. В этом году на голосование вынесено почти 5,5 тыс. объектов в более чем 1,5 тыс. муниципалитетов России. И в борьбу за благоустройство уже включились многие россияне. Самыми активными стали жители Ставропольского края — там проголосовало свыше 12% населения. Второй стала Саратовская область, где свой выбор сделали 11,6% жителей. Замыкает тройку регионов-лидеров Республика Алтай — здесь проголосовало 11,5% населения.

Свои голоса отдали уже более 3 тыс. жителей Сургута. Они проголосовали за объекты, которые, по их мнению, необходимо преобразить в 2025 году.

«У нас двое детей. Мы каждый год участвует в голосовании за проекты благоустройства. Считаем это важным. Благодаря проекту мы сами выбираем, какие объекты благоустроить. В рамках проектов, например, была благоустроена набережная в парке «За Саймой». Проект очень понравился. Гуляем там постоянно с детьми», — отметила жительница Сургута.

Принять участие в голосовании за благоустройство можно несколькими способами: на сайте za.gorodsreda.ru через платформу «Госуслуги», а также с помощью волонтеров, которые демонстрируют выставленные на голосование объекты в общественных местах. В этом году в качестве волонтеров благоустройства уже зарегистрировалось более 167 тыс. человек.

Как отмечал президент России Владимир Путин, при создании благоприятных условий для жизни в крупных и малых населенных пунктах необходимо учитывать мнение людей. Правительство уделяет пристальное внимание этому вопросу. Для этого уже четыре года проводится всероссийское голосование за объекты благоустройства на специальной электронной платформе, отметил председатель правительства России Михаил Мишустин. «Сейчас стартовало очередное голосование. До 30 апреля жители 1,5 тыс. муниципальных образований смогут выбрать понравившиеся им проекты. Среди которых — новые детские и спортивные площадки, катки, набережные, пешеходные зоны», — подчеркнул премьер-министр.

Отремонтированные улицы, уютные скверы, современные парки и набережные появляются в разных уголках страны благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». За время ее реализации в России благоустроили более 65 тыс. объектов, а количество городов, признанных благоприятными для проживания, выросло в два раза — с 300 в 2018 году до 603 в 2023-м.

Благодаря таким результатам с каждым годом растет и количество россиян, участвующих во всероссийском голосовании. В 2023 году свой голос отдали более 14,2 млн человек — это на четверть больше, чем в 2022-м.

Например, в Ставрополе на улице Щипакина за счет активного участия жителей в голосовании обустроили бульвар к юбилею города. За проект, который предполагает даже собственное «озеро Байкал» в миниатюре, проголосовали более 33 тыс. человек.

Уникальное место отдыха площадью 53 тыс. квадратных метров имеет концепцию природных зон России — тундра, тайга, степи, пустыни и полупустыни, имитация гор. Кроме того, пространство дополнили современными детскими площадками, скалодромом, вело — и скейтпарками, зонами для занятия фитнесом и другими объектами.

Жители поселка городского типа Ленинское в Кировской области, приняв участие в голосовании, получили современный сквер у детской школы искусств. За преображение этой территории проголосовали почти 500 человек. И уже спустя год на этом месте появилась необычная зона отдыха с подвесными плетеными качелями и сценой, где теперь выступают поэты и местные барды, а также проводятся культурно-массовые мероприятия.

АНО «Национальные приоритеты» Сквер в поселке городского типа Ленинское Кировской области

Всего за время реализации нацпроекта в Кировской области благоустроено 969 территорий, из них 471 общественное пространство и 498 дворовых территорий. В планах этого года преображение еще 66 территорий, среди которых Александровский сад, набережная Грина и парк имени С. М. Кирова в областном центре. На обновленных площадках уже запланированы различные мероприятия к 650-летию города Кирова.

Новые точки притяжения в регионах появляются и благодаря проведению всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В нём участвуют города с численностью населения до 200 тыс. человек и исторические поселения федерального и регионального значения. Особое внимание уделяют регионам на Дальнем Востоке — для них создали два специальных конкурса. По итогам было получено 2714 заявок, из них отобрано 1027 проектов-победителей, включая 82 проекта — победителя среди субъектов ДФО. На данный момент реализовано 694 проекта-победителя.

Один из таких проектов — реконструкция Поморской набережной в городе Кола Мурманской области. После победы на всероссийском конкурсе уже удалось реализовать два этапа ее преображения с учетом уникального географического положения города. Во время первого специалисты создали комфортный пешеходный маршрут вдоль берега реки Кола, во время второго — на территории появились спортивные объекты и другое. Теперь местным жителям доступны четыре зоны различного вида досуга: сохраняющая местный колорит зона исторического наследия, фестивальная, игровая и зона кафе. А набережную сконструировали таким образом, чтобы каждый посетитель смог выбрать свой маршрут.

Как сообщало ИА Регнум, национальный проект «Жильё и городская среда» реализуется в России с 2018 года по решению президента Владимира Путина. Одной из его ключевых целей является улучшение качества городской среды в 1,5 раза к 2030 году.

Для этого в нацпроекте выделен отдельный федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». Он направлен на создание нового облика городов и обновление общественных пространств. По данным на февраль 2024 года, по федпроекту в России было благоустроено 27,7 тыс. общественных пространств и 37,6 тыс. дворов.