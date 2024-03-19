Благовещенск, 19 марта, 2024, 06:19 — ИА Регнум. На территории Амурской области из-за обрушения на руднике горно-гидрометаллургического комбината «Пионер» в Зейском округе ввели региональный режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом во вторник, 19 марта, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Иван Шилов ИА Регнум МЧС

«В Приамурье введён региональный режим ЧС из-за происшествия на руднике «Пионер» в Зейском округе. Это решение принято на заседании КЧС, которое провёл губернатор Василий Орлов», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства Амурской области.

Ситуацию с обвалом на руднике на личный контроль взял глава региона. По его словам, на место происшествия направлены 25 горноспасателей и четыре единицы техники Нерюнгринского военизированного горноспасательного взвода МЧС России. Как передавало ИА Регнум, для оказания поддержки также был задействован вертолёт Ми-8 МЧС РФ. Кроме того, на место происшествия для координации действий выехал прокурор Зейского района Магомед Алиев.

Горная порода на руднике в Амурской области обрушилась в понедельник, 18 марта. Согласно информации областной прокуратуры, под завалами оказались 15 человек. По предварительным данным, горняки живы, в шахту поступает воздух, однако выйти на связь с ними не удаётся.