Прага, 19 марта, 2024, 08:02 — ИА Регнум. Западные миллиардеры могли бы оказать финансовую помощь Украине, но не торопятся этого делать, написал в своей статье для издания Lidovky старший корреспондент Иштван Леко.

Сергей Корсун ИА Регнум

По мнению журналиста, этот шаг якобы позволил бы напугать Россию. Леко утверждает, что в странах Запада проживают 1442 миллиардера. Он назвал этих богачей частью западного мира, поддерживающего Украину.

Леко отметил, что если бы каждый из этих людей, передавал Киеву хотя бы $100 млн в год, то киевский режим получил бы сумму в $144 млрд. Корреспондент считает, что эти средства позволили бы обеспечить ВСУ достаточным количеством оружия и боеприпасов, а также помогли бы функционированию Украины как государства.

Он также указал, что в Чехии живут 17 миллиардеров, и упрекнул этих людей в отсутствии помощи Киеву. Он подсчитал, что если те выделят по $90 млн, то Праге полностью хватит финансирования на поставку 800 тысяч снарядов для ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 6 марта агентство Bloomberg распространило информацию о том, что Западные союзники Украины собрали почти все средства, необходимые для закупки около 800 тысяч снарядов для украинской армии в рамках чешской инициативы. При этом в публикации говорилось о том, что поставки, срок которых зависит от контракта и графиков, могут сорваться.

13 марта советник премьер-министра Чехии по вопросам нацбезопасности Томаш Пояр заявил, что первые поставки артиллерийских снарядов, которые страны ЕС приобрели в рамках инициативы по закупке боеприпасов для Украины, могут начаться уже в июне 2024 года. Он уточнил, что после заключения контракта на закупку снарядов потребуется несколько недель для их отправки.